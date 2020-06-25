Кабмін скасував обов'язкову обсервацію для іноземців, що в'їжджають в Україну

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови, що регулює роботу карантину, і дозволив іноземцям в'їжджати в Україну без обов'язкового проходження обсервації.

Як повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, таке рішення було прийнято в четвер, 25 червня, на позачерговому засіданні Кабміну. Згідно з ним, іноземцям буде потрібно надати тільки довідку про негативний результаті ПЛР-тестування.

"Рішення Кабінету Міністрів передбачає можливість припинити режим самоізоляції чи обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон і/або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованої території, в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або пунктів в'їзду", - повідомили у відомстві.

Крім цього, обсервацію скасують і для учасників вступної кампанії з окупованих районів Донбасу та Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна може не потрапити в список країн, туристам з яких ЄС збирається відкрити кордони з 1 липня, оскільки рівень інфікування у нас перевищує критерії, вироблені Єврокомісією.