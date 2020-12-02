Кабмін скасував карантин вихідного дня в Україні
Кабінет Міністрів України скасував карантин вихідного дня та повернув обмеження помаранчевої зони на території всієї країни.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що тритижневі обмеження у вік-енди дали позитивний результат (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня 30 листопада. За попередній тиждень у нас на 6 000 випадків захворювання менше, аніж це було прогнозовано", – наголосив очільник Кабміну.
Крім того, за словами Шмигаля, посилені заходи на вихідних дещо стабілізували і ситуацію із зайнятістю ліжок в лікарнях, яка вже місяць тримається на постійному рівні 27-28 000.
"Це дозволяє нам зняти ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території цілої країни", – сказав прем'єр.
Також чиновник сказав, що Кабмін провів опитування в регіонах, згідно з яким місцева влада підтримала заборону проведення святкових концертів, ярмарків і часткове обмеження заходів біля новорічної ялинки. Шмигаль пояснив, що рішення про посилення карантинних обмежень зараз розробляється і про нього буде повідомлено мінімум за 7 днів до впровадження, відповідно до закону.
Що заборонено в помаранчевій зоні:
відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового характеру
діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів
діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час
планові госпіталізації в лікарнях
работа спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури
прийом нових змін в дитячі табори
діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік
Як повідомляв OBOZREVATEL:
рішення про введення карантину вихідного дня було ухвалено Кабміном 11 листопада. Він тривав три тижні.
Зокрема, обмеження передбачали закриття на суботу та неділю кінотеатрів, непродовольчих магазинів, ТРЦ, кафе і ресторанів.
Однак голова київської Держспоживслужби Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не спрацював у столиці.
Тим часом, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов запевнив, що влада 100% має намір ввести в країні локдаун. Це трапиться або в грудні, або з 2 січня.
Раніше з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський має намір ввести в Україні локдаун тільки з 2 січня 2021 року щоб дати можливість зіркам, в тому числі "Кварталу 95", відпрацювати новорічні корпоративи.
Однак експерти побоюються, що затягування з введенням локдауну в Україні може призвести до того, що в кінці грудня щоденна кількість хворих досягне 30 000, а смертність зросте з 200 до 500 осіб.