Кабмін скасував карантин вихідного дня в Україні

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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  • Завдяки обмеженням по суботах і неділях, кількість хворих стала меншою на 6 000 від прогнозованого показника

  • Також дещо стабілізувалася ситуація із зайнятістю ліжок в лікарнях

  • Тепер і на вихідні, і в будні по всій країні діятимуть однакові обмеження, як це було раніше

Кабмін скасував карантин вихідного дня

Кабінет Міністрів України скасував карантин вихідного дня та повернув обмеження помаранчевої зони на території всієї країни.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що тритижневі обмеження у вік-енди дали позитивний результат (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня 30 листопада. За попередній тиждень у нас на 6 000 випадків захворювання менше, аніж це було прогнозовано", – наголосив очільник Кабміну.

Крім того, за словами Шмигаля, посилені заходи на вихідних дещо стабілізували і ситуацію із зайнятістю ліжок в лікарнях, яка вже місяць тримається на постійному рівні 27-28 000.

"Це дозволяє нам зняти ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території цілої країни", – сказав прем'єр.

Також чиновник сказав, що Кабмін провів опитування в регіонах, згідно з яким місцева влада підтримала заборону проведення святкових концертів, ярмарків і часткове обмеження заходів біля новорічної ялинки. Шмигаль пояснив, що рішення про посилення карантинних обмежень зараз розробляється і про нього буде повідомлено мінімум за 7 днів до впровадження, відповідно до закону.

Що заборонено в помаранчевій зоні:

  • відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового характеру

  • діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів

  • діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час

  • планові госпіталізації в лікарнях

  • работа спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури

  • прийом нових змін в дитячі табори

  • діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік

Адаптивний карантин в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКарантин в УкраїніКабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль