Кабмін скасував карантин вихідного дня в Україні
Завдяки обмеженням по суботах і неділях, кількість хворих стала меншою на 6 000 від прогнозованого показника
Також дещо стабілізувалася ситуація із зайнятістю ліжок в лікарнях
Тепер і на вихідні, і в будні по всій країні діятимуть однакові обмеження, як це було раніше
Кабінет Міністрів України скасував карантин вихідного дня та повернув обмеження помаранчевої зони на території всієї країни.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що тритижневі обмеження у вік-енди дали позитивний результат (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня 30 листопада. За попередній тиждень у нас на 6 000 випадків захворювання менше, аніж це було прогнозовано", – наголосив очільник Кабміну.
Крім того, за словами Шмигаля, посилені заходи на вихідних дещо стабілізували і ситуацію із зайнятістю ліжок в лікарнях, яка вже місяць тримається на постійному рівні 27-28 000.
"Це дозволяє нам зняти ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території цілої країни", – сказав прем'єр.
Також чиновник сказав, що Кабмін провів опитування в регіонах, згідно з яким місцева влада підтримала заборону проведення святкових концертів, ярмарків і часткове обмеження заходів біля новорічної ялинки. Шмигаль пояснив, що рішення про посилення карантинних обмежень зараз розробляється і про нього буде повідомлено мінімум за 7 днів до впровадження, відповідно до закону.Що заборонено в помаранчевій зоні:
відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового характеру
діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів
діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час
планові госпіталізації в лікарнях
работа спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури
прийом нових змін в дитячі табори
діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік
Як повідомляв OBOZREVATEL:
рішення про введення карантину вихідного дня було ухвалено Кабміном 11 листопада. Він тривав три тижні.
Зокрема, обмеження передбачали закриття на суботу та неділю кінотеатрів, непродовольчих магазинів, ТРЦ, кафе і ресторанів.
Однак голова київської Держспоживслужби Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не спрацював у столиці.
Тим часом, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов запевнив, що влада 100% має намір ввести в країні локдаун. Це трапиться або в грудні, або з 2 січня.
Раніше з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський має намір ввести в Україні локдаун тільки з 2 січня 2021 року щоб дати можливість зіркам, в тому числі "Кварталу 95", відпрацювати новорічні корпоративи.
Однак експерти побоюються, що затягування з введенням локдауну в Україні може призвести до того, що в кінці грудня щоденна кількість хворих досягне 30 000, а смертність зросте з 200 до 500 осіб.