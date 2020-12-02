Кабмін скасував карантин вихідного дня в Україні

Кабінет Міністрів України скасував карантин вихідного дня та повернув обмеження помаранчевої зони на території всієї країни.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що тритижневі обмеження у вік-енди дали позитивний результат (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня 30 листопада. За попередній тиждень у нас на 6 000 випадків захворювання менше, аніж це було прогнозовано", – наголосив очільник Кабміну.

Крім того, за словами Шмигаля, посилені заходи на вихідних дещо стабілізували і ситуацію із зайнятістю ліжок в лікарнях, яка вже місяць тримається на постійному рівні 27-28 000.

"Це дозволяє нам зняти ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території цілої країни", – сказав прем'єр.

Також чиновник сказав, що Кабмін провів опитування в регіонах, згідно з яким місцева влада підтримала заборону проведення святкових концертів, ярмарків і часткове обмеження заходів біля новорічної ялинки. Шмигаль пояснив, що рішення про посилення карантинних обмежень зараз розробляється і про нього буде повідомлено мінімум за 7 днів до впровадження, відповідно до закону.

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