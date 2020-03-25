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25 березня • оновлено в 14:33
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Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

В Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели надзвичайну ситуацію по всій країні

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В Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавіруса по країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

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Рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів України 25 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми продовжуємо карантин і запроваджуєм надзвичайну ситуацію на всій території україни на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю його подальшого продовжння згідно з чинним законодавством. Або, якщо ми впораємося й поборемо цю ситуацію скоріше, тоді будемо ухвалювати окреме рішення на засіданні Кабміну", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Карантин

Карантин

"Кореспондент"

Нагадаємо, що про продовження карантину прем'єр попередив на самому початку засідання.

"Статистика продовжує погіршуватися. Тому всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів", – сказав глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • карантин в Україні через коронавірус ввели в усіх регіонах 12 березня. Уже тоді влада оголосила, що попередня дата його закінчення – 3 квітня.

  • Він передбачає призупинення занять в університетах, школах і садках, скасування масових заходів, закриття державних кордонів, призупинення роботи ТРЦ і різних закладів.

  • Крім того, з 18 березня в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті у зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу. А в Києві, Харкові та Дніпрі навіть закрили метрополітен.

  • Нагадаємо, раніше заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів також заявляла, що у разі дотримання карантину в Україні епідемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Васьков Александр
Васьков Александр
Бедна Нэнька! С одной стороны Россия напада, с другой Европа заража ... а как "жениться" так некому!
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Хорошо что не указали год чтобы не было паники. Каратин должен быть пока Путин не освободит Донбас, Крым и Украину от чумы.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Голодоморщики всё сами ломают. В этот тяжелый момент Россия не должна оставаться в стороне, а подтолкнуть падающего. )))))))))))))))
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