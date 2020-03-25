В Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели надзвичайну ситуацію по всій країні

В Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавіруса по країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

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Рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів України 25 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми продовжуємо карантин і запроваджуєм надзвичайну ситуацію на всій території україни на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю його подальшого продовжння згідно з чинним законодавством. Або, якщо ми впораємося й поборемо цю ситуацію скоріше, тоді будемо ухвалювати окреме рішення на засіданні Кабміну", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Карантин "Кореспондент"

Нагадаємо, що про продовження карантину прем'єр попередив на самому початку засідання.

"Статистика продовжує погіршуватися. Тому всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів", – сказав глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

карантин в Україні через коронавірус ввели в усіх регіонах 12 березня. Уже тоді влада оголосила, що попередня дата його закінчення – 3 квітня.

Він передбачає призупинення занять в університетах, школах і садках, скасування масових заходів, закриття державних кордонів, призупинення роботи ТРЦ і різних закладів.

Крім того, з 18 березня в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті у зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу. А в Києві, Харкові та Дніпрі навіть закрили метрополітен.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів також заявляла, що у разі дотримання карантину в Україні епідемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня.

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