Кабмін продовжить режим надзвичайної ситуації в Україні через COVID-19 до кінця року

Кабінет міністрів України на засіданні 28 жовтня має намір подовжити дію режиму надзвичайної ситуації до кінця року. Це пов'язано з погіршенням ситуації із розповсюдженням COVID-19.

Відповідний документ опублікували у порядку денному на сайті уряду. У пояснювальній записці до нього йдеться, що у зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла й потреба у продовженні на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, вперше Кабмін оголосив режим надзвичайної ситуації 25 березня. Згодом його продовжували з кожним новим подовженням карантинних обмежень.

У Кабміні наполягають на продовженні режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня. Скриншот сторінки

Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану?

Надзвичайна ситуація встановлюється на окремій території чи в межах організації. Стан найчастіше вводиться на території всієї країни. Однак режим надзвичайної ситуації також може бути встановлений на державному рівні.

Крім того, надзвичайну ситуацію оголошує Кабінет міністрів або місцеві органи влади. Запровадження надзвичайного стану вже залежить від указу президента, який затверджує Верховна Рада.

Зазначимо, що введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, надзвичайної ситуації – ні. Останній режим здебільшого спрямований на мобілізацію всіх органів державної влади.

Відповідно до закону, тривалість надзвичайного стану – 30 або 60 днів з можливістю продовження. Чітких термінів дії режиму надзвичайної ситуації немає.

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