Кабмін призначив заступником глави Держкіно невідомого ексміліціонера – продюсер

Заступником Державного агентства з питань кіно Кабмін призначив колишнього оперативного працівника правоохоронних органів.

Про це в Facebook повідомив колишній перший заступник голови Держкіно продюсер Сергій Неретін. Він зазначив, що інформації про новий чиновника в інтернеті знайти неможливо.

"Вчора затвердили заступника голови Держкіно – це Сергій Стороженко! "А хто це?", – запитаєте ви... Гугл в допомогу, але не цього разу. І оскільки журналістики в цій країні теж немає, то я вам відкрию завісу чергового ідіотського зе-рішення – це колишній оперпрацівник", – написав Неретін.

Він додав, що тепер справами кіно в Україні керують податківець, юрист і "міліціонер".

Нагадаємо, 21 жовтня Кабінет Міністрів України призначив Сергія Анатолійовича Стороженка заступником голови Державного агентства з питань кіно "шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину".

Заступником голови Держкіно призначили Сергія Стороженка Facebook Сергія Неретина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня 2020 року уряд призначив нового голову Державного агентства України з питань кіно. Нею стала Марина Кудерчук. Велику частину часу вона працювала в податковій.