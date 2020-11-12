Кабмін посилив карантин в Україні: опубліковано документ

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, згідно з якою в Україні вводиться карантин вихідного дня.

Нові заходи діятимуть два тижні, з 14 по 30 листопада, йдеться в документі №1100 від 11 листопада (щоб подивитися повний текст постанови, доскрольте сторінку до кінця).

Згідно з ним, до обмежень, які передбачені пунктом 10 постанови №641 від 22 липня, ряд заборон вводиться з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Йдеться про:

заборону на роботу закладів громадського харчування (крім їжі на винос та адресної доставки);

заборону на роботу торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів;

заборону роботи підприємств торгівлі, в яких на продукти харчування, паливо, ліки і ветеринарні препарати передбачено менше 60% площ;

заборону на роботу спортзалів, фітнес-центрів і басейнів;

заборону на роботу установ культури і проведення культурно-масових заходів.

Магазинам, пошти та інших установам, яким дозволено працювати на вихідних, рекомендовано встановити певний час для обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю (з 10:00 до 12:00).

Карантин вихідного дня в Україні. Що дозволено.

Повний текст постанови уряду:

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Постанова Кабміну про карантин вихідного дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 11 листопада ввів в Україні карантин вихідного дня. Таким чином на всій території країни встановлюється "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки. Про те, які обмеження будуть діяти в інші дні, читайте тут.