Приватні лабораторії проводитимуть безкоштовні тести на COVID-19: що вирішив Кабмін

На засіданні Кабінету Міністрів України від 9 жовтня уряд ухвалив низку додаткових заходів щодо посилення боротьби з COVID-19.

Зокрема, вирішено виділити лабораторним центрам МОЗ 100 млн гривень на залучення до тестування лабораторій різних форм власності.

"Додатково виділити лабораторним центрам, які входять у сферу управління Міністерства охорони здоров'я, бюджетні кошти в сумі 100 млн грн на закупівлю послуг із проведення лабораторних досліджень тестувань на COVID-19 методом ПЛР у закладах охорони здоров'я, незалежно від форм власності. Цим актом ми додаємо приватні лабораторії до процесу тестування, щоб це було безкоштовно для громадян України", – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також лабцентри МОЗ отримають більше 160 млн на закупівлю додаткового обладнання.

"Ми визначили чіткі заходи, спрямовані на посилення боротьби з коронавірусом. Будуть вжиті додаткові заходи для збільшення кількості ліжок у медустановах, забезпеченості ліжок киснем. МОЗ активізує роботу з сертифікації виробників медичного кисню", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд затвердив проєкт про виділення 572,2 млн гривень субвенцій на забезпечення лікарень киснем. МОЗ поставив регіонам завдання, щоб 80% ліжок були ним обладнані.

"Також call-центри в регіонах повинні вдосконалити роботу з відстеження контактних осіб. Головам ОДА доручено мобілізувати всі служби і налагодити координацію роботи з МВС, Держспоживслужбою, зокрема, щодо проведення масових заходів, роботи установ, де може відбуватися скупчення людей", – сказав Шмигаль.

Він також уточнив, що всі департаменти охорони здоров'я на місцях повинні відпрацювати чіткі маршрути пацієнтів із COVID-19 у разі розширення кількості медустанов.

Крім того, Шмигаль зазначив, що в Україні збільшать кількість тестувань.

Також Кабмін проголосував за проєкт, згідно з яким виростуть коефіцієнти для нарахування плати лікарням і медикам для лікування корнавірусу. Чим більше буде пацієнтів і чим вище навантаження на ліжко-місця, тим більше грошей отримає лікувальний заклад і лікарі.

Також затверджено проєкт щодо проведення експерименту із заготівлі плазми крові з антитілами до коронавірусу. З неї планується виробляти імуноглобуліни, які, після успішних клінічних випробувань, використовуватимуть у лікуванні важких хворих.

"Клінічні випробування тривають у різних країнах світу. У нас закінчилися випробування звичайного імуноглобуліну, який показав гарний результат. Оформляються документи в Державному експертному центрі, і ми вважаємо за необхідне слідувати таким шляхом", – пояснив Степанов.

Кабмін також вніс до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, лабораторне обладнання і тест-системи на антиген.

"Ці зміни дадуть змогу швидко закуповувати тест-системи та обладнання для лабдіагностики відповідно до сучасних тенденцій і національних стандартів. Йдеться про тест-системи на антиген, які щойно з'явилися на ринку", – сказав Степанов.

Напередодні, 9 жовтня, Шмигаль провів термінову нараду з головами обласних державних адміністрацій та міністрами через ситуацію зі стрімким поширенням коронавірусу в Україні. В уряді висловили стурбованість останніми рекордами за кількістю нових хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу в Україні виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 5804 людини. Так, станом на ранок 9 жовтня в країні офіційно підтверджено 250 538 випадків коронавірусної інфекції.

У Кабінеті міністрів України заперечували ймовірність введення нового локдауну через пандемію COVID-19.

Зі свого боку, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що в Україні знову введуть жорсткий карантин, якщо всі ліжко-місця, підготовлені для госпіталізації хворих на COVID-19, будуть заповнені.