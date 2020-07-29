Докладываю всем, кто в ближайшее время ждёт малыша – сегодня кабмин похоронил проект "Пакунок малюка".

Этот проект был запущен с сентября 2018 г. совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ и имел цель обеспечения новорожденных и их молодых мам всем необходимым в первые месяцы после родов (памперсы, одежда, белье, средства гигиены и пр. – всего 60 предметов и изделий).

Проект давал возможность сэкономить молодым родителям время (а в условиях карантина ещё и не рисковать и поменьше контактировать) и деньги (закупка осуществлялась по очень жестким оптовым ценам, в рознице все это стоило на 50-200% дороже). А участвующим в программе предприятиям иметь стабильный заказ и рабочие места (задействовано было более 1000 человек только в лёгкой промышленности).

Во вчерашнем посту я подробно рассказал о том, что Минсоцполитики не смог осуществить закупку на второе полугодие и рекомендовал министру Марина Лазебна возобновить закупки беби-боксов через ЮНОПС (офис ООН по управлению проектами), который предыдущие два года четко справлялся с задачей.

Тем не менее сегодня услышал в прямой трансляции (пока только с голоса), что министр внесла в порядок дня ранее никем не анонсированное и неожиданное постановление, которое предусматривает замену "пакетов малыша" на денежную компенсацию в 5000 грн. При этом дальше озвучена крайне интересная для кого-то схема:

– все заложенные на эту программу в бюджете 1,2 млрд. грн. попадают пока на специальный счёт в Приватбанк;

– мамы получат не деньги, а специальные социальные карточки по которым смогут тратить эти 5000;

– потратить их можно будет не где они подберут себе требуемые детские изделия, а в СПЕЦИАЛЬНЫХ магазинах розничной торговли по неведомому пока списку;

– эти специальные магазины будут иметь специальную номенклатуру на обозначенные детские товары.

И вот сразу вопросы:

– кто будет отбирать эти специальные розничные магазины для "пилотного проекта"?

– кто и как будет формировать их ассортимент?

– кто будет контролировать качество детских изделий в этих специальных магазинах? (а в текстиле замена натуральных тканей на смесовку с полиестром или чистый ПЕ – крайне распространённая вещь при желании удешевить изделие)

– что делать жителям сел и маленьких городков, где не окажется таких магазинов?

В итоге премьер дал 3 дня на доработку и постановление приняли. Против выступил только директор Федерации Работодателей Украины Руслан Ильичев, но его аргументы, что под озвученную ранее программу ряд предприятий инвестировали серьезные средства, набрали сотрудников, а теперь это все уйдёт на дешевый китайский или турецкий ширпотреб, без малейшего контроля качества, премьер-министр и министр соцполитики пропустили мимо ушей! Подумаешь, очередные проблемы каких-то там отечественных производителей, когда тут такая интересная "специальная" схема нарисовалась! О которой, ещё раз подчеркну, никто раньше и близко не слышал. А родилась она в недрах Минсоцполитики колуарно и без малейших публичных обсуждений и консультаций...