Кабмін планує посилити карантинні обмеження в Україні: попередять за 7 днів

Кабінет міністрів України провів опитування в регіонах, згідно з яким місцева влада підтримала заборону проведення святкових концертів, ярмарків і часткове обмеження заходів біля новорічної ялинки.

Про це в Телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пояснив, що рішення про посилення карантинних обмежень зараз розробляється і про нього буде повідомлено щонайменше за 7 днів до впровадження, відповідно до закону.

"Глави міст обласного значення та керівники ОДА спільні в позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень щодо діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", – зазначив голова уряду.

Відзначимо, що в Україні 58% населення підтримали введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят.

Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і що може загрожувати Україні.

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