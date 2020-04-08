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8 квітня • оновлено в 22:02
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В Україні змінили правила карантину: що нового ухвалив Кабмін

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Кабінет міністрів України 8 квітня підтримав внесення змін до постанови про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

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Так, у країні офіційно змінено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, а також уточнено категорії громадян 60 років і старше, які не підлягають самоізоляції. Про це, за підсумками засідання уряду, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Колаж

Нові правила, які підтримав уряд

Нові правила, які підтримав уряд

t.me/PM_Shmigal

Зазначається, що працювати на карантині також зможуть підприємства поштової і кур'єрської діяльності, будівельних робіт, підприємства зі збирання та утилізації відходів, торгівлі будматеріалами, хімчистки.

Уряд уточнив і категорії осіб старше 60-ти, які не потребують самоізоляції. Це:

  • державні службовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції";

  • військовослужбовці та співробітники Збройних сил України, інших законних військових формувань і правоохоронних органів;

  • особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопуском поширення COVID-19;

  • особи, які забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури (у сферах енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікативних технологій, електронних комунікацій, банківського і фінансового секторів, оборонної промисловості, життєзабезпечення населення, зокрема, сільського господарства та охорони здоров'я, комунальних, аварійних та рятувальних служб, служб екстреної допомоги населенню);

  • особи, які забезпечують діяльність підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Крім того, на засіданні було затверджено порядок обов'язкової госпіталізації в обсерватори осіб, які перетинають кордон України.

Місцеві органи влади отримали право оплачувати проживання осіб в обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Міністерства охорони здоров'я на ранок 8 квітня в Україні зафіксовано 52 летальних випадки через коронавірус. Всього в країні захворіло 1668 осіб.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України карантин хвороба вірус інфекція
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