Кабмін підтримав указ Зеленського про нове свято в Україні

В Україні з'явиться ще одне свято – День виноградаря і винороба.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського Кабінет міністрів схвалив на засіданні в середу, 1 липня.

"На підтримку ініціативи працівників виноградарсько-виноробної галузі України постановляю установити в Україні професійне свято – День виноградаря і винороба, який відзначати щорічно у другу неділю листопада", – йдеться в тексті документа.

День виноградаря і винороба відзначатиметься щороку у другу неділю листопада.

Наказ Президента Телеграм \ Олексій Гончарук

Нагадаємо, що в Україні затвердили новий свято – День фермера, який буде щорічно відзначатися 19 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня в Україні відзначають День архітектури. За народним календарем відзначається Ярилин день – свято також називають "Верхівка літа".