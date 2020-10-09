Кабмін дав нові назви "радянським" паркам в Україні

Кабінет міністрів України декомунізував парки та лісові заказники у Вінницькій, Запорізькій і Черкаській областях, які носили радянські назви.

Відповідний документ у п'ятницю, 9 жовтня, оприлюднив на своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко (щоб подивитися фотокопію постанови уряду, доскрольте сторінку до кінця).

Так, у Запорізькій області парк-пам'ятник садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. Горького" (Мелітополь) перейменували на парк Новоалександрівський.

Черкаський міський парк імені 50-річчя Радянської влади – на парк "Сосновий бір".

У Вінницькій області парк ім. 50-річчя Жовтня в Хмільнику став носити назву парк ім. Наума Гольденберга (заслуженого лікаря України, почесного професора Вінницького медичного університету імені Пирогова).

Парк ім. Леніна став парком ім. І. Гегельского (Хмільник). Центральний парк культури і відпочинку імені Горького – ім. Леонтовича (Вінниця). Лісовий заказник загальнодержавного значення "Марксова дубина" – "Брацлавська дубина" (Немирівський район).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект". Нова назва – "Турбоатом".