Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи через COVID-19: призначено позачергове засідання

Кабінет міністрів України з 8 серпня переходить на надзвичайний режим роботи через збільшення нових випадків захворювання на коронавірус в країні.

У зв'язку з цим в суботу відбудеться позачергове засідання уряду, повідомляється на сайті Кабміну.

На ньому розглянуть ситуацію з погіршенням епідеміологічної обстановки в Україні, зокрема в тимчасово окупованому Криму, де реальні показники захворюваності можуть бути занижені.

"7 серпня на засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій було розглянуто питання про внесення змін до постанови № 641 в частині розширення і змін до переліку критеріїв визначення кольору епідемічної небезпеки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні зміни необхідні для того, щоб в повній мірі і своєчасно реагувати на виклики.

"Сьогодні в Україні встановлений черговий антирекорд за кількістю нових хворих COVID-19 – 1453 людини. Найбільше нових випадків – у Києві, Одеській, Львівській і Харківській областях. Тому відзавтра уряд переходить на надзвичайний режим роботи: кілька разів на тиждень проводитимуться засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 7 серпня в Україні офіційно підтвердили 78 261 випадок коронавірусної інфекції. З них 1 453 – виявлені за минулу добу, що стало третім поспіль антирекордом по добовому приросту. Від COVID-19 в країні померли вже 1 852 людини (+33 за добу), а 43 055 пацієнтів (+531) повністю побороли хворобу.