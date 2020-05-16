Кабмін оприлюднив постанову про ослаблення карантину в Україні: що дозволено

Карина Бондаренко Суспільство 11:59, 16.05.2020 Оновлено: 12:46, 16.05.2020

Кабінет міністрів оприлюднив зміни у постанові про ослаблення карантину в Україні від 11 березня.

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Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на постанову №377 від 14 травня 2020 року, опубліковане на Урядовому порталі. Тепер українцям дозволили пересуватися не більше ніж по вісім осіб, крім випадків службової необхідності.

В Україні ослабили карантин

Крім того, дозволяється:

  • Надання послуг громадського харчування на літніх майданчиках, під тентами і на верандах. При цьому необхідно забезпечити відстань не менш ніж 1,5 метра між місцями для сидіння. Розміщувати можна не більше чотирьох осіб за одним столом, без урахування дітей до 14 років.

  • Вищезазначені послуги з адресною доставкою і замовленнями на виніс дозволяється здійснювати, якщо суб'єкт господарювання є оператором ринку харчових продуктів відповідно до закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів". При цьому необхідно забезпечити персонал засобами індивідуального захисту – обличчя, очей і рук, а також контролювати перебування відвідувачів у захисних масках або респіраторах, дотримуватися санітарних та протиепідемічних заходів.

Постанова Кабміну

Як писав OBOZREVATEL раніше, станом на ранок суботи, 16 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. З них 528 випадків зараження були виявлені за останню добу.

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