Кабмін оприлюднив постанову про ослаблення карантину в Україні: що дозволено

Тепер в Україні можна пересуватися більш ніж по двоє осіб

Кабінет міністрів оприлюднив зміни у постанові про ослаблення карантину в Україні від 11 березня.

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Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на постанову №377 від 14 травня 2020 року, опубліковане на Урядовому порталі. Тепер українцям дозволили пересуватися не більше ніж по вісім осіб, крім випадків службової необхідності.

В Україні ослабили карантин

Крім того, дозволяється:

Надання послуг громадського харчування на літніх майданчиках, під тентами і на верандах. При цьому необхідно забезпечити відстань не менш ніж 1,5 метра між місцями для сидіння. Розміщувати можна не більше чотирьох осіб за одним столом, без урахування дітей до 14 років.

Вищезазначені послуги з адресною доставкою і замовленнями на виніс дозволяється здійснювати, якщо суб'єкт господарювання є оператором ринку харчових продуктів відповідно до закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів". При цьому необхідно забезпечити персонал засобами індивідуального захисту – обличчя, очей і рук, а також контролювати перебування відвідувачів у захисних масках або респіраторах, дотримуватися санітарних та протиепідемічних заходів.

Постанова Кабміну

Як писав OBOZREVATEL раніше, станом на ранок суботи, 16 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. З них 528 випадків зараження були виявлені за останню добу.

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