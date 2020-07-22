Карантин в Україні триватиме до осені: Кабмін ухвалив рішення

В Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 року продовжили адаптивний карантин.

Про це на засіданні уряду в середу, 22 липня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в країні.

"Сьогодні на порядку денному також планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що такий формат та підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє контролювати рівень захворюваності", – сказав він.

Шмигаль наголосив, що в нашій країні щодня проводять від 20 до 30 тисяч тестів на COVID-19.

"Скоро ми дійдемо до позначки 1 млн тестів від початку епідемії", – зазначив чиновник.

Пізніше на засіданні Кабміну затвердили продовження карантину до кінця літа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський запропонував продовжити на місяць карантин в Україні через поширення захворюваності на COVID-19.

Відзначимо, що раніше в МОЗ заявили, що до послаблення карантину не готові 8 областей України.