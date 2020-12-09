Кабмін оголосив локдаун в Україні у січні: що заборонять
Кабінет міністрів вирішив, що введе жорсткий карантин (локдаун) в Україні з 8 січня по 24 січня 2021 року.
Рішення про це уряд ухвалив на засіданні в середу, 9 грудня. Воно транслювалося онлайн на YouTube-каналі КМУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"До кінця року залишилося три тижні й уряд вирішив не вводити жорсткий карантин. Але з 8 по 24 січня включно в Україні будуть посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "Зимові канікули заради безпеки", – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:
кафе, барів, ресторанів (крім на винос та доставку, й закладів харчування в аеропортах);
магазинів непродовольчих товарів;
кінотеатрів, ТРЦ, фітнес-клубів;
проведення масових заходів і програм;
Водночас продовжать працювати:
громадський транспорт (з обмеженнями для "помаранчевої" зони);
продуктові магазини, аптеки, банки, готелі.
Зазначимо, що в ЗМІ було опубліковано документ, в якому були прописані можливі заборони під час локдауну.
Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.
Раніше в МОЗ заявили, що медсистема України "спокійно проходить новорічні свята" без локдауну.
Але вже сьогодні медустанови в областях ледве справляються із напливом хворих:
Коронавірус продовжує душити Одещину. Лікарі кажуть, що там "нікому виносити тіла, медики не встигають підійти до живих".
У Чернівцях, щоб лікуватися від коронавірусу, хворим доводиться продавати майно.
Львівщина є другою в Україні областю за смертністю від COVID-19, але мер Львова Андрій Садовий проти карантину. Про те, що відбувається в регіоні – читайте в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня до 25 січня 2021 року.
Колишній заступник очільника МОЗ Павло Ковтонюк висловив переконання, що в Україні суттєвого зменшення випадків захворювання на коронавірус можна очікувати навесні та влітку 2021 року. Тоді як загалом покращення ситуації з пандемією – не раніше осені наступного року.