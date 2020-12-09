Кабмін оголосив локдаун в Україні у січні: що заборонять

Олексій Тітофф Суспільство 15:36, 9.12.2020 Оновлено: 15:55, 9.12.2020

Кабінет міністрів вирішив, що введе жорсткий карантин (локдаун) в Україні з 8 січня по 24 січня 2021 року.

Рішення про це уряд ухвалив на засіданні в середу, 9 грудня. Воно транслювалося онлайн на YouTube-каналі КМУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"До кінця року залишилося три тижні й уряд вирішив не вводити жорсткий карантин. Але з 8 по 24 січня включно в Україні будуть посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "Зимові канікули заради безпеки", – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

  • кафе, барів, ресторанів (крім на винос та доставку, й закладів харчування в аеропортах);

  • магазинів непродовольчих товарів;

  • кінотеатрів, ТРЦ, фітнес-клубів;

  • проведення масових заходів і програм;

Водночас продовжать працювати:

  • громадський транспорт (з обмеженнями для "помаранчевої" зони);

  • продуктові магазини, аптеки, банки, готелі.

Зазначимо, що в ЗМІ було опубліковано документ, в якому були прописані можливі заборони під час локдауну.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Раніше в МОЗ заявили, що медсистема України "спокійно проходить новорічні свята" без локдауну.

Але вже сьогодні медустанови в областях ледве справляються із напливом хворих:

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