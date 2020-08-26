Кабмін офіційно продовжив карантин в Україні до 1 листопада

В Україні карантин продовжать ще на два місяці.

Карантин в Україні у зв'язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19 офіційно продовжили до 1 листопада 2020 року. Обмежувальні заходи будуть діяти до 31 жовтня включно.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у середу, 26 серпня. Він підкреслив, що карантин залишиться адаптивним (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Адаптивний карантин дозволяє нам тримати баланс між обмеженнями та нормальним життям. Але збільшення захворюваності змушує нас діяти більш рішуче. Обмеження і зонування буде діяти як мінімум до 1 листопада. Карантин буде діяти в тій формі, як ми зараз його застосовуємо", – пояснив глава уряду.

Також в рамках боротьби з пандемією Україна з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня закриє кордон на в'їзд для іноземних громадян. Виняток становлять:

особи, які їдуть транзитом і мають квиток, який підтверджує, що вони залишать Україну протягом двох діб;

особи, які їдуть на навчання до України;

особи, котрі служать в ЗСУ;

особи, які постійно проживають на території держави та мають відповідну посвідку;

біженці;

дипломати та члени їх сімей, представники міжнародних місій;

водії або члени екіпажу транспортних засобів;

інструктори країн-членів НАТО, які співрацюють із ЗСУ;

діячі культури, спортсмени, які приїжджають на офіційні заходи із супроводом;

особи, які перевозять стовбурові клітини.

Ще одна новація, яка чекає українців, – заборона роботи нічних клубів та дискотек, а також проведення більшості концертів у "зеленій" карантинній зоні. Водночас очільник уряду наголосив, що обмеження не стосуватимуться закладів харчування (крім тих, які організовують розважальні заходи). Мова йде лише про ті заклади, де абсолютно не дотримуються карантинних обмежень. За ними суворо стежитиме поліція.

Крім того, очільник уряду попередив, що 27 серпня буде розглянуто заборону масових заходів під час святкування юдейського Нового року Рош-га-Шана в Умані.

"П'ять днів тому ми перетнули позначку у 100 тис. випадків захворювання на COVID-19. У нас фактично по 1,5 тис. хворих щодня. Ми активно розгортаємо лікарні другої хвилі, додатково закуповуємо апарати ШВЛ, готуємо стаціонарні джерела забезпечення кисню біля кожного ліжка, призначеного для прийому коронахворих, закуповуємо медикаменти та засоби індивідуального захисту, аби захистити наших громадян", – наголосив Шмигаль, пояснюючи необхідність подовження карантину.

Підсумовуючи, прем'єр подякував медикам, які перебувають на передовій боротьби з пандемією, та тим українцям, які дотримуються карантинних заходів, аби захистити себе та близьких від хвороби.

Нагадаємо, що ідея про подовження карантину була озвучена Шмигалем 25 серпня під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського. Глава держави підтримав такі заходи безпеки через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Особлива увага була приділена питанням заборони роботи нічних клубів та проведення концертів. Водночас президент наголошував, що формат карантину має залишатися адаптивним і не обтяжувати бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок середи, 26 серпня, в Україні офіційно підтверджено 110 085 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 670 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 354 особи (+36 за добу), а 53 454 пацієнти (+584) повністю побороли хворобу.

У світі ж кількість хворих на коронавірус перевищила 24 млн осіб. Тільки за минулу добу було виявлено 240 тис. нових інфікованих.

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