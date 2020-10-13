Кабмін обмежив роботу ресторанів по всій Україні

Кабінет міністрів ввів обмеження на роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00 по всій території України.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду 13 жовтня. Воно стосується всіх карантинних зон – "червоної", "помаранчевої", "жовтої" та "зеленої".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що винятком стане доставка і замовлення на винос.

"Тобто, ми говоримо, що робота з 22:00 до 7:00 суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування буде заборонена, крім діяльності з надання послуг громадського харчування та здійснення з вчиненням адресної доставки і замовлень на винос", – сказав він.

Також Кабмін змінив правила дозволеної кількості людей під час масових зібрань.

Таким чином, в регіонах зеленої "зони" можуть збиратися не більше 50 осіб за умов дотримання дистанції 1,5 метра; не більше 30 осіб – в "жовтій" зоні, не більше 20 осіб в "помаранчевій" зоні.

При цьому проведення спортивних змагань без глядачів дозволяється, крім міжнародних, де їх проведення можливе за погодженням з Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні триватиме до 31 грудня, а установам передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.