Кабмін може відкрити кордон для іноземців – ЗМІ
Найближчим часом Кабінет міністрів може ухвалити рішення про скасування повної заборони на в'їзд в Україну для іноземних громадян, яка вступила у силу 28 вересня.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на джерела в уряді. Так, очікується, що нібито з 29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону.
Коли точно рішення буде ухвалене нині невідомо, однак, за словами співрозмовників видання, є принципова згода керівництва уряду на відкриття кордонів, а також опрацьовані деталі цього рішення.
Іноземців можуть прирівняти до українців, які повертаються з-за кордону. Наразі для українців діють правила, що залежать від належності держави в’їзду до переліку країн зі значним поширенням коронавірусу.
Такими державами визнано ті, в яких кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.
Ці ж правила планується поширити й на іноземців після 28 вересня. Вони будуть змушені йти на самоізоляцію, якщо епідемічна ситуація в країні їхнього громадянства або постійного проживання гірша, ніж в Україні.
Альтернативою самоізоляції буде тест на коронавірус, який можна буде здати після прибуття.
Також від іноземців вимагатимуть наявності чинного страхового поліса і встановлення електронного додатка для осіб у випадку самоізоляції.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 серпня вирішив обмежити в’їзд для громадян інших країн, щоб "зупинити імпорт" коронавірусу, адже останнім часом у країні спостерігається значне і стабільне зростання кількості інфікувань ним.
Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кордони можуть відкрити коли хоча б протягом двох тижнів у країні спостерігатиметься спад захворюваності на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив, що закрити в’їзд в Україну для деяких категорій іноземних громадян на день раніше було вирішено, зокрема, щоб не допустити порушення законодавства на кордоні.
Ситуацію з іноземцями, які вже встигли придбати квитки на 28 серпня, але не змогли приїхати в Україну, Немчінов назвав форс-мажором, а також додав, що, на жаль, із цим потрібно змиритися.