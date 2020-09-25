Кабмін може відкрити кордон для іноземців – ЗМІ

Найближчим часом Кабінет міністрів може ухвалити рішення про скасування повної заборони на в'їзд в Україну для іноземних громадян, яка вступила у силу 28 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на джерела в уряді. Так, очікується, що нібито з 29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону.

Коли точно рішення буде ухвалене нині невідомо, однак, за словами співрозмовників видання, є принципова згода керівництва уряду на відкриття кордонів, а також опрацьовані деталі цього рішення.

Іноземців можуть прирівняти до українців, які повертаються з-за кордону. Наразі для українців діють правила, що залежать від належності держави в’їзду до переліку країн зі значним поширенням коронавірусу.

Такими державами визнано ті, в яких кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Ці ж правила планується поширити й на іноземців після 28 вересня. Вони будуть змушені йти на самоізоляцію, якщо епідемічна ситуація в країні їхнього громадянства або постійного проживання гірша, ніж в Україні.

Альтернативою самоізоляції буде тест на коронавірус, який можна буде здати після прибуття.

Також від іноземців вимагатимуть наявності чинного страхового поліса і встановлення електронного додатка для осіб у випадку самоізоляції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 серпня вирішив обмежити в’їзд для громадян інших країн, щоб "зупинити імпорт" коронавірусу, адже останнім часом у країні спостерігається значне і стабільне зростання кількості інфікувань ним.

Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кордони можуть відкрити коли хоча б протягом двох тижнів у країні спостерігатиметься спад захворюваності на COVID-19.

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