Кабмін і Меморіальний центр "Бабин Яр" підписали меморандум про співпрацю

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко і член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер в присутності президента України підписали Меморандум про співпрацю.

Як повідомили у пресцентрі "Бабиного Яру", підписання відбулося безпосередньо на місці майбутнього меморіалу одразу після церемонії вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиному Яру та відкриття масштабної аудіовізуальної інсталяції, яку представив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Під час обговорення меморіалу президент України Володимир Зеленськийзазначив: "Не можна забувати трагедію Бабиного Яру. Ми розуміємо, що це історія не лише України та єврейського народу, це трагічна історія всього світу. Люди, особливо молодь, повинні мати можливість прийти і побачити місце, де були розстріляні тисячі євреїв, аби усвідомити одну з найбільших трагедій ХХ століття. Ми всі маємо розуміти, що повтору цього не можна допустити ні в сучасному світі, ані в майбутньому".

У меморандумі зазначено, що збереження та відновлення пам’яті про трагедію Бабиного Яру як символу Голокосту та інших трагедій періоду Другої світової війни, є невід’ємною складовою пам’яті єврейського народу, національної пам’яті українського народу, а також інших народів світу, які стали жертвами та свідками злочинів нацистського режиму.

Вітаючи та підтримуючи ініціативу і створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", обидві сторони визнали необхідність об'єднання зусиль українського суспільства, держави, міжнародної спільноти, міжнародних та українських організацій, що займаються дослідженням та вивченням Голокосту і трагедії Бабиного Яру, спрямованих на збереження та відновлення історичної пам'яті, щоб вона стала постійним нагадуванням про ціну, яку люди платять заради миру.

"Це не можна назвати лихом, подібним до урагану або повені. Це було одним з наймасовіших убивств в історії. Але потім був вчинений ще один злочин – злочин приховування та забуття, аби світ ніколи про це не дізнався. Ось чому сьогоднішня церемонія настільки важлива. І ось нарешті ми підходимо до часу, коли ці закатовані душі нарешті будуть вшановані меморіальним музеєм Голокосту світового рівня", – підкреслив під час підписання Меморандуму Рональд Лаудер.

У ході урочистої церемонії Зеленський взяв участь у відкритті масштабної аудіовізуальної інсталяції, присвяченої вшануванню пам'яті жертв Бабиного Яру. Інсталяцію на території урочища з нагоди 79-х роковин трагедії представив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Церемонію відкриття підготував український театральний режисер Влад Троїцький. Автор ідеї та концепції інсталяції – україно-британський медіахудожник Максим Демиденко. Також над створенням інсталяції працював колектив представників з України, Ізраїлю, США, Великої Британії, до складу якого входять Денис Шибанов, Даніел Меїр, Нік Акорн, Сергій Круценко, Олексій Макухін, Антон Байбаков, Ігор Маханьков, Аріна Галанцева, Іцхак Хельфгот, Янки Леммер, Адам Шефлен, Ноам Енбар, Майа Дуніц та інші.

В основі інсталяції символ Дерева Життя, який зустрічається у більшості релігій та міфологій світу. Трагедія Бабиного Яру показує, як легко це Дерево може бути знищене, його гілки поламані. Колони простріляні сотнею тисяч куль того ж калібру, від яких загинули люди у Бабиному Яру. Інсталяція діє 24/7 і вночі крізь кульові отвори проходить світло та звук пам’яті.

Для аудіоінсталяції було створено алгоритм перекладу імен загиблих у звук за принципом гематрії. Кожна буква в алфавіті івриту має своє число. Імена загиблих перекладаються в цифри, які задають висоту звуку. Вони відтворюються електроакустичним органом. На цей фон накладаються композиції сучасних українських композиторів, а також Равеля, Шнітке, Шостаковича. Також звучать архівні аудіозаписи Києва, унікальні довоєнні пісні на ідиш, ритуальна біблійна музика, українські та ромські поминальні пісні тощо.

Ще один фрагмент аудіоінсталяції, що розташований Дорогою Скорботи та на площі біля пам'ятника "Менора", зведено спільно із Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр". Ця аудіоінсталяція являє собою джерело звуків, що лунають з десятків динаміків, проговорюючи імена загиблих. Жіночі, чоловічі, дитячі голоси, що чутно з різних сторін, створюють відчуття хору. Вони доповнюються піснеспівами хазанів і традиційними поминальними піснями.

Крім того, на території урочища до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру встановлені монокуляри, в які вмонтовано найвідоміші фотографії Бабиного Яру, зроблені німецьким військовим фотографом Йоганнесом Геллє у наступні дні після розстрілів 29-30 вересня 1941 р. Завдяки цим монокулярам тепер кожен відвідувач зможе побачити, як виглядала ця територія 79 років тому.