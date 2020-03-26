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26 березня • оновлено в 18:01
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Кабмін хоче забрати 500 млн у українських вчених, які могли би досліджувати коронавірус

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Кабінет міністрів України планує урізати фінансування вчених й забрати 500 мільйонів гривень, які могли б піти на розробку тестів на коронавірус. Також гроші планують зняти й з програми пріоритетних наукових досліджень.

Про це у своєму Facebook написав кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко. Він підкреслив, що уряд цілеспрямовано намагається знищити освіту і науку в країні.

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Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Так, одна з пропозицій Кабміну Дениса Шмигаль – зняти фінансування Національного фонду досліджень. Це та платформа, яка допомагає українським вченим проводити дослідження у різних сферах. У тому числі і в сфері молекулярної біології і генетики, яка б змогла покращити вітчизняну медицину в боротьбі з коронавірусів.

"Допоможуть тільки оснащені лабораторії, реактиви, клітинні культури і високооплачувані фахівці з мікроскопами, піпетками, пробірками тощо. Саме ці 500 млн грн абсолютно спокійно можна направити на програми підтримки медико... біо... вірусо... або іншого напряму в рамках НФД, розвивати здатність робити тести на коронавірус, вакцини, ліки тощо. Немає. Крім того, до цих пір недофінансована розробка тестів, уряд має намір знищити і НФД. Це, по суті, фатальний удар для всієї реформи науки, та як науки без грошей не буває, а розвиненої держави без науки – тим більше", – обурюється Антон Сененко.

Також фінансування планують урізати і з програми "Підтримка пріоритетних наукових досліджень".

"Для людей в темі, зауважу, що це не шифр 1230, а 1390. Для пересічних громадян – це, фактично, базове фінансування науки в університетах. Залишити хоча б на медичні... біо... та інші дослідження? Ага, зараз. Скільки розмов ходило про те, щоб розвивати цей напрямок, а закінчується все так прозаїчно", – підкреслив учений.

У профільному комітеті Верховної Ради з питань науки і інновацій вже різко відреагували на пропозицію Кабміну. Глава комітету, нардеп від "Слуги народу" Сергій Бабак заявив, що таке рішення може де-факто поховати вітчизняну освіту. Він перерахував цілий ряд статей бюджету, які хочуть урізати через складну економічну ситуацію.

"Ми розуміємо необхідність перегляду бюджету в зв'язку з епідемією, і готові спільно працювати над пошуком оптимального рішення. Але ми підтримуємо колег з комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики і виступаємо проти ідей, які ставлять під загрозу існування освіти, науки і культури в Україні. Закликаємо Мінфін утриматися від прийняття рішень до проведення консультацій з депутатами профільного комітету та представниками Міністерства освіти і науки", – написав Бабак.

За інформацією OBOZREVATEL частина народних депутатів від "Слуги народу" різко відмовилися голосувати за такий розподіл бюджету та попросили Кабмін повністю переписати свій план перерозподілу фінансування.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України в розпал епідемії коронавірусу відправили в неоплачувану відпустку. При цьому вчені встигли створити вітчизняний тест для виявлення COVID-19.

  • В Інституті вимушено відправляють своїх співробітників у неоплачувану відпустку через брак грошей.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Это потому, что им паника по поводу вируса нужна. Эта свора всерьёз рассчитывает всех убедить, что вокруг все поголовно заражены и спасти всех теперь может только клоунская власть, которой надо отдать все, что осталось, с земли начиная
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