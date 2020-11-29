Кабмін хоче ввести "інтелектуальний локдаун" в Україні, – Арахамія

В Україні, найвірогідніше, буде введено так званий інтелектуальний локдаун.

Як заявив в ефірі "Україна 24" глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, вірогідність введення локдауну – 90% (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Уряд заявляє про "інтелектуальний локдаун". Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а скоректований до реалій у кожному регіоні, зокрема, щодо громадського транспорту", – сказав він.

За словами Арахамії, якщо ввести локдаун умовно завтра, то в разі зупинки громадського транспорту будуть величезні труднощі з розвезенням людей на підприємства, які працюють.

"Але якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі ця проблема знімається сама з погляду наслідків і незручностей для людей. Звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці", – додав нардеп.

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