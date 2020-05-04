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4 травня • оновлено в 23:04
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Кабмін дозволив українцям гуляти в парках та скверах

14.5т
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В Україні з 11 травня послаблять карантинні заходи – українцям дозволили відвідувати парки, сквери та зони відпочинку.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

Українцям дозволили гуляти в парках і скверах

Українцям дозволили гуляти в парках і скверах

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, що карантин в Україні можуть почати послаблювати раніше за офіційний старт 11 травня, якщо спостерігатиметься різке зниження кількості інфікованих COVID-19.

Також президент Володимир Зеленський закликав українців продовжувати дотримання карантину на травневі свята, щоб з 11 травня обмеження можна було почати пом'якшувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 22 травня.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Кабмин отстал от жизни. Сильно. Парки и скверы многие и не переставали посещать с первого дня типа сильного карантина. Ау. Спуститесь на землю.
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gotsman dawid
gotsman dawid
Tykhoplav Mykyta ты опоздал землю они уже продали
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