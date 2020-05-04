Кабмін дозволив українцям гуляти в парках та скверах

В Україні з 11 травня послаблять карантинні заходи – українцям дозволили відвідувати парки, сквери та зони відпочинку.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

Українцям дозволили гуляти в парках і скверах

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, що карантин в Україні можуть почати послаблювати раніше за офіційний старт 11 травня, якщо спостерігатиметься різке зниження кількості інфікованих COVID-19.

Також президент Володимир Зеленський закликав українців продовжувати дотримання карантину на травневі свята, щоб з 11 травня обмеження можна було почати пом'якшувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 22 травня.

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