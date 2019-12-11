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11 грудня • оновлено в 10:54
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"Тривав шостий рік війни": у мережі з'явилося скандальне відео дідівщини в ЗСУ

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У мережі з'явилося відео, яке доводить, що в деяких частинах Збройних сил України досі практикують дідівщину проти новобранців.

Його помітив на сторінці одного із солдатів-строковиків колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр (Грім) Грамарчук і опублікував у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як хлопців, які щойно почали службу, для чогось змусили надягти на голову табурети й фіксували це на камеру. На дивний ритуал автор ролика наклав веселу музику.

Кадри кліпу з дідівщиною в ЗСУ

Кадри кліпу з дідівщиною в ЗСУ

Скриншот відео

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Послалися на НАТО: в ЗСУ назрів скандал через різкі скорочення

Грамарчука обурила така відсутність дисципліни в сучасній українській армії, і він нагадав про те, що в країні триває війна. До того ж, ЗСУ прагнуть досягти стандартів НАТО, а там прояви дідівщини неприпустимі.

"Тривав шостий рік війни. А солдати строкової служби як займалися дурощами, так і продовжують. Ще й викладають в соцмережі для сміху ворогів. А тепер я засікаю час, наскільки швидко зреагує Генеральний штаб ЗСУ на таке ганебне явище в армії, яка зовсім недавно рухалася в сторону НАТО. Дідівщині й совковим традиціям в армії не місце! Чекаємо результатів розслідування", – написав колишній військовий.

Сторінка солдата, який поширив відео про дідівщину в ЗСУ

Сторінка солдата, який поширив відео про дідівщину в ЗСУ

Facebook Олександра Грома

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше в ЗСУ спалахнув скандал через те, що відомого в Україні командира танкового батальйону, "кіборга", удостоєного звання Герой України, Євгенія (Адама) Межевікіна, вирішили з надуманої причини звільнити із ЗСУ.

  • Межевікіну в оціночній карті військовослужбовця поставили оцінки "3" із найважливіших дисциплін. Крім того, його безпосередній начальник вказав, що танкіст нібито не зміг опанувати обов'язки на своїй посаді через лікарняні.

  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк пообіцяв розібратися зі скандальною ситуацією і взяв її під особистий контроль.

  • Сам Межевікін розповів, що рекомендація про його звільнення є примхою заступника командувача військами ОК "Північ" Сергія Литвинова. Адже ніяких тестів з оцінювання професійної підготовки танкіста не проводилося.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України НАТО
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