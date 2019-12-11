"Тривав шостий рік війни": у мережі з'явилося скандальне відео дідівщини в ЗСУ

У мережі з'явилося відео, яке доводить, що в деяких частинах Збройних сил України досі практикують дідівщину проти новобранців.

Його помітив на сторінці одного із солдатів-строковиків колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр (Грім) Грамарчук і опублікував у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як хлопців, які щойно почали службу, для чогось змусили надягти на голову табурети й фіксували це на камеру. На дивний ритуал автор ролика наклав веселу музику.

Кадри кліпу з дідівщиною в ЗСУ Скриншот відео

Грамарчука обурила така відсутність дисципліни в сучасній українській армії, і він нагадав про те, що в країні триває війна. До того ж, ЗСУ прагнуть досягти стандартів НАТО, а там прояви дідівщини неприпустимі.

"Тривав шостий рік війни. А солдати строкової служби як займалися дурощами, так і продовжують. Ще й викладають в соцмережі для сміху ворогів. А тепер я засікаю час, наскільки швидко зреагує Генеральний штаб ЗСУ на таке ганебне явище в армії, яка зовсім недавно рухалася в сторону НАТО. Дідівщині й совковим традиціям в армії не місце! Чекаємо результатів розслідування", – написав колишній військовий.

Сторінка солдата, який поширив відео про дідівщину в ЗСУ Facebook Олександра Грома

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в ЗСУ спалахнув скандал через те, що відомого в Україні командира танкового батальйону, "кіборга", удостоєного звання Герой України, Євгенія (Адама) Межевікіна, вирішили з надуманої причини звільнити із ЗСУ.

Межевікіну в оціночній карті військовослужбовця поставили оцінки "3" із найважливіших дисциплін. Крім того, його безпосередній начальник вказав, що танкіст нібито не зміг опанувати обов'язки на своїй посаді через лікарняні.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк пообіцяв розібратися зі скандальною ситуацією і взяв її під особистий контроль.

Сам Межевікін розповів, що рекомендація про його звільнення є примхою заступника командувача військами ОК "Північ" Сергія Литвинова. Адже ніяких тестів з оцінювання професійної підготовки танкіста не проводилося.

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