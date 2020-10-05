П'яна ДТП в Броварах: у поліцейського виявилася мати-чиновниця і дружина-коп. Ексклюзив

Смертельна аварія в Броварах під Києвом забрала життя 43-річної Надії Чамари. Її донька Марина перебуває в лікарні у важкому стані. Її очікує довге відновлення.

У поліцейського, який у стані алкогольного сп'яніння наїхав на них, виявилися впливові близькі: мама – місцева чиновниця, а дружина працює в поліції. У ДБР кажуть, що йому готують підозру, а потім – клопотання про обрання запобіжного заходу. Поки він тільки затриманий, тест на алкоголь проходити відмовився.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Мати балотується в депутати

Чоловіка вже звільнили з правоохоронних органів, він служив у Києві, а донедавна – у Броварах.

Як стверджують у соцмережах, його мама очолює один із підрозділів у Броварській міській раді, а також балотується в депутати від команди мера міста. Те, що водій є родичем чиновниці, підтверджує і факт її присутності на місці аварії. Її помітили на фотографіях, а також упізнали жителі.

"Моя знайома сказала, що його мати була там, стояла серед людей", – підтвердила двоюрідна сестра постраждалої Ірина Чамара.

Кістки таза були роздроблені

Марина поки що перебуває в броварській лікарні. Дівчині пощастило, що машина відкинула її на газон, ймовірно, тому вона отримала тільки закриту черепно-мозкову травму.

"Їй зробили два КТ – голови й тазу. Що стосується голови, то гематом, крововиливів там немає. А ось кістки таза в неї роздроблені. Всю ніч лікарі робили операцію, якось зібрали й закріпили кістки. Що будуть робити далі, я поки не знаю", – розповіла OBOZREVATEL Ірина.

Переживав, щоб його не обікрали

За її словами, поки на них ніхто з адвокатів або родичів чоловіка не виходив і не тиснув.

"Цей водій був дивним. Після того, що сталося, він стояв у лікарні й говорив поліцейським, мовляв, ви дивіться, у мене там у багажнику зброя, щоб вона не пропала. І щоб із бардачка нічого не вкрали. Я почула й просто була в шоці, його хвилювало лише це!" – каже родичка потерпілої.

Сама 22-річна Марина за освітою юристка. Рідні вже передали всю інформацію її колегам, тому що побоюються, що інша сторона може якось впливати на хід справи.

Мама – чиновниця, дружина – поліцейська

Ми спробували зв'язатися з мамою водія. Однак у її підрозділі Броварської міськради, тільки-но почувши, з якого приводу ми дзвонимо, заявили, що її немає й навряд чи буде, оскільки вона йде у відпустку. "Можете навіть сюди не дзвонити", – сказали OBOZREVATEL.

Щоправда, незабаром передзвонили й повідомили, що чиновниця в начальства. "Ми передамо їй ваші контакти, якщо вона вважатиме за потрібне, вона з вами зв'яжеться", – пообіцяли в міськраді.

З огляду на декларацію поліцейського, він живе в Броварах. Ніякого автомобіля на ньому не числиться, є квартира площею 97 кв. м, записана на батька. Кілька років тому він одружився і в нього народилася дочка.

Його дружина працює в поліції дільничним офіцером у тому ж Дніпровському районі Києва, де служив чоловік.