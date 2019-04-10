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Йдуть заморозки! В Україні різко погіршиться погода

1.7тЧитати матеріал російською

Погода в Україні у четвер, 11 квітня зміниться в гірший бік – країну накриють дощі.

Про це в Facebook повідомила народний синоптик Наталія Діденко. Вона додала, що випадати опади будуть нерівномірно, періодично, однак практично повсюдно по всій території країни.

"На Півдні, в Центрі та на Сході ймовірні грози", – підкреслила вона.

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Діденко попередила, що температура повітря в західних областях буде холодніше, + 8 + 13 градусів. На півночі України очікується + 11 + 16 градусів. При цьому в південній частині, в центральних областях і на Сході + 16 + 22 градуси.

"За попередніми прогнозами, в першій половині наступного тижня на Заході і Півночі України місцями можливі заморозки. Терміни та райони буду уточнювати. Плануйте, працюйте, ловите сонечко і дихайте чудовими весняними дощами", – розповіла синоптик.

У Києві за прогнозом буде волого зі змінним дощем. Температура повітря вночі 6 + 9 градусів, удень +12 +14 градусів.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройдуть перші грози.

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Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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