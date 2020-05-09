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9 травня • оновлено в 13:59
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Йдуть сніг і похолодання: в Україні знову зіпсується погода

2.4т
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В Україну із західної Європи наближається потужна смуга дощів, сніг і поступове похолодання.

У найближчі три дні – 10, 11 і 12 травня опади прогнозують на значній частині території країни. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Так, у неділю невеликі прояснення з сонцем очікуються тільки в південних і центральних областях України, на решті території періодично пройдуть невеликі дощі.

В Україні зіпсується погода

В Україні зіпсується погода

hlukhiv.info

Температура повітря в більшості областей буде коливатися протягом дня в межах +15 +20 градусів, на заході очікується +17 +24 градуси.

"А ось уже 12 травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке викличе в західних областях України навіть сніг", – написала синоптикиня.

Йдуть сніг і похолодання: в Україні знову зіпсується погода

Діденко зазначила, що вже у понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20 +25 градусів, а в західних областях до +27 градусів. Протягом 12-13 травня очікується поступове похолодання.

"У Києві завтра істотні опади малоймовірні, так, десь трохи невеликий дощик, може, і пройде. Вдень погріємось при +18 +20 градусах. У понеділок у столиці буде літо сонце і +25 градусів. У вівторок підійде дощовий фронт, а в середу похолодає", – розповіла синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень у 2020 року не прогнозується дуже спекотним, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижчою норми.

При цьому синоптик Леонід Горбань повідомив, що погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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