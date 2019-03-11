Ідуть морози і дощі: синоптики дали прогноз щодо погодного апокаліпсису в Україні

В Україні у вівторок, 12 березня, продовжить знижуватися температура, і майже у всіх областях пройдуть дощі зі снігом.

Згідно з даними Укргідрометцентру, опадів не передбачається лише в п'яти центральних областях: Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кропивницькій та Дніпропетровській. Температура коливатиметься від +3 до +7 вдень, проте вночі, крім півдня, буде від 0 до -3 градусів.

При цьому, як уточнила синоптик Наталія Діденко, циклон Eberhard, який привів до безлічі жертв, вируватиме і у вівторок, проте сильний вітер повинен вщухнути вдень.

Однак у середу, 13 березня, у всій Україні очікується суха і сонячна погода. Нічні морози при цьому затримаються: від 0 до -5. Вдень же очікується від 4 до 9 тепла.

Ближче до вихідних, 14 і 15 березня, в Україні збережеться холодна погода з дощами в західних і східних областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Уже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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