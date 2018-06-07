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Йдуть холодні ночі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

3.3тЧитати новину російською

В Україну, починаючи з четверга, 7 червня, прийде нічний похолодання.

Свіже повітря прийде з Європи і знизить температуру у темний час доби, денна майже не зміниться, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, погоду визначатиме антициклон із центром над Білоруссю. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві 7 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +8 ... + 10°, удень +20 ... + 22°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 7 червня, в Україну увірветься арктичний холод, хоча опадів не передбачається.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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