Йдуть грозові дощі: синоптики попередили про погіршення погоди

У вівторок, 23 липня в Україні очікуються грозові дощі, однак при цьому збережеться спекотна літня погода.

Як повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, місцями температура досягне позначки +31 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, дощі з грозами накриють всю країну. На сході України температура вночі буде + 16 + 18, вдень максимум до +31.

Південні області також потраплять під фронт дощу. Вдень в середньому буде 27-29 градусів тепла, вночі температура опуститься до +17.

На заході і півночі України також прогнозуються грозові дощі. Температура вночі в середньому +15, вдень максимум до +25.

У центральних областях очікується температура в межах: вдень до +25, вночі +14 +16.

У Києві 23 липня також передбачається дощ грозами. Днем буде +23+25, вночі +15+17.

Погода в Україні на 23 липня Укргідрометцентр

Погода в Києві на 23 липня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні очікується тепла погода з дощами і північно-західним вітром.

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