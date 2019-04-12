Йдуть дощі: синоптик попередила про похолодання в Україні

Вихідні, 13 і 14 квітня, в Україні будуть переважно холодними, тільки на сході та півдні повітря буде теплішим.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у суботу-неділю очікується протягом дня на заході і півночі +7... +12, в центрі +10... +15, на півдні та сході +14... +18 градусів.
Дощі найбільш імовірні 13 квітня в східній частині України, 14 квітня — на півдні. На решті території без значних опадів.
У Києві 13-14 квітня переважатиме прохолодна погода, температура повітря +8... +10 градусів, однак суттєві опади малоймовірні.
За прогнозом Діденко, наступного тижня на заході і на крайній півночі можливі місцями заморозки.
Потепління в Україні передбачається орієнтовно з середи, 17 квітня.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.
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