Йдуть дощі і грози: синоптик дала прогноз на вихідні по Україні

У найближчі дні в Україні атмосферні фронти і циклони принесуть періодичні дощі та грози. У вихідні, 13-14 квітня, прохолодна погода із заходу пошириться на велику частину території країни.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в блозі на Оpinionua, 12 квітня холодніше буде на заході і півночі України — вдень +8... +13 градусів.

На сході, півдні і в більшості центральних областей буде тепло +16... +22 градуси. Саме в цих теплих регіонах імовірні грози.

За прогнозом Діденко, 13 квітня дощі очікуються в східній частині, а 14 квітня — в південній.

У Києві друга половина тижня очікується з прохолодною погодою — в нічні години передбачається +3... +6 градусів, в денні +9... +12 градусів. Періодичні дощі ймовірні 12 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!