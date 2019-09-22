"Йдіть до біса!" У Comedy Club яскраво висміяли пропагандистів Путіна: відео

У Росії висміяли пропагандистські передачі, які показують по російським телепередачах.

Ролик з виступом коміків "Камеді клаб" в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

На відео показана сценка, де вигадана група "КІС" співає хвалебні пісні про Кремль та президента РФ Володимира Путіна. При цьому "КІС" розшифровується іменами російський топ-пропагандистів, які є продюсерами групи – "Кисельов, Соловйов та Ірада Зейналова".

При цьому дана група нібито виступає в ефірі радіо "Ехо Москви", де з ними спілкується актор, який зображає головного редактора радіостанції Олексія Венедиктова. По ходу виступу "Венедиктов" вимагає від артистів співати опозиційні пісні, а не хвалити владу.

"У нас ще є пісня про любов – Про Любов Соболь (російський опозиціонер – Ред.)? – Немає – Іди під три чорти зі своєю любов'ю!" – йдеться у виступі.

При цьому в мережі відзначили, що "Ехо Москви" є держрадіо і вся опозиційність його надумана.

"Для і для тих хто в танку."Ехо Москви" це державне радіо. Акції належать Газпрому", "Газпромівське ТНТ зриває завісу з газпромівського "Ехо Москви", "Ехо Москви" Венедиктова радіолавка і на те від Путіна у нього є справка", – писали в мережі.

Скріншот

Скріншот

"У нас ще є пісня про любов - Про Любов Соболь? - Ні - Іди під три чорти зі своєю любов'ю!": Ехо Москви на Камеді pic.twitter.com/iS9NQUMiMS - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли російські ЗМІ, які приїхали на переговори по газу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!