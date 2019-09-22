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22 вересня • оновлено в 21:13
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"Йдіть до біса!" У Comedy Club яскраво висміяли пропагандистів Путіна: відео

8.6т Читати матеріал російською

У Росії висміяли пропагандистські передачі, які показують по російським телепередачах.

Ролик з виступом коміків "Камеді клаб" в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

На відео показана сценка, де вигадана група "КІС" співає хвалебні пісні про Кремль та президента РФ Володимира Путіна. При цьому "КІС" розшифровується іменами російський топ-пропагандистів, які є продюсерами групи – "Кисельов, Соловйов та Ірада Зейналова".

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При цьому дана група нібито виступає в ефірі радіо "Ехо Москви", де з ними спілкується актор, який зображає головного редактора радіостанції Олексія Венедиктова. По ходу виступу "Венедиктов" вимагає від артистів співати опозиційні пісні, а не хвалити владу.

"У нас ще є пісня про любов – Про Любов Соболь (російський опозиціонер – Ред.)? – Немає – Іди під три чорти зі своєю любов'ю!" – йдеться у виступі.

При цьому в мережі відзначили, що "Ехо Москви" є держрадіо і вся опозиційність його надумана.

"Для і для тих хто в танку."Ехо Москви" це державне радіо. Акції належать Газпрому", "Газпромівське ТНТ зриває завісу з газпромівського "Ехо Москви", "Ехо Москви" Венедиктова радіолавка і на те від Путіна у нього є справка", – писали в мережі.

"Йдіть до біса!" У Comedy Club яскраво висміяли пропагандистів Путіна: відео

Скріншот

"Йдіть до біса!" У Comedy Club яскраво висміяли пропагандистів Путіна: відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли російські ЗМІ, які приїхали на переговори по газу.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Нэзабаром Сравні
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демократия ,аднака..
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Отличный буффонадный номер!
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Антошин Денис
Антошин Денис
В некоторых украинских передачах каждый день ржут над своей властью, высмеивая министров и президента. И что?
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