"Йдемо ленінським шляхом?" У Порошенка жорстко засудили обшуки на каналі "Думская"

У партії "Європейська солідарність" назвали обшуки на одеському телеканалі "Думская ТВ", що відбулися 20 грудня, прямим політичним тиском на незалежний канал.

Офіційна заява депутатів з'явилася на сайті пресслужби партії. За словами парламентарів, НАБУ, яке покликане боротися з корупцією в органах влади, займається тиском на засоби масової інформації, не допускає на роботу журналістів, чинить їм перешкоди в їхній журналістській діяльності, вилучає сервер і техніку приватного телеканалу.

Як зазначили у "ЄС", це трапилося після того, як "Думская ТВ" активно висвітлював тему визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні.

Депутати "ЄС" жорстко засудили обшуки на каналі "Думская"

"Ми вбачаємо в цьому пряму помсту за незалежну редакційну політику і критичні матеріали журналістів та авторів "Думская ТВ". Ми вважаємо, що це – перешкоджання журналістській діяльності та політичний тиск із бажанням позбутися незалежних або критичних до владних структур ЗМІ в Україні.

Вимагаємо від Державного бюро розслідувань порушити справу щодо незаконних дій НАБУ, а від влади негайно припинити практику знищення свободи слова в Україні. Влада має поважати демократичні цінності, українських журналістів – що б вони не писали і не говорили в рамках безпеки і законів України – та навчитися сприймати критику", – зазначили у "ЄС".

Депутати додали, що разом із українським суспільством не допустять впровадження репресивних інструментів російського штибу проти незалежних ЗМІ в Україні.

"Ми звертаємось з цієї трибуни до представника ОБСЄ з приводу захисту свободи слова Арлема Дезіра, до відповідних структур Ради Європи, які стежать за дотриманням свободи слова в країнах, що підписали відповідні конвенції, із закликом негайно звернути на це увагу та відреагувати.

Вважаємо, що нам треба визначитися – чи йдемо ми ленінським репресивним шляхом, чи шляхом європейської справедливості, і в цьому зараз ключовий момент", – додали депутати.

Як писав OBOZREVATEL, 7 листопада до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком. У "Європейській солідарності" назвали це наступом на свободу слова.

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