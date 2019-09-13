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14 вересня • оновлено в 00:00
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"Йдемо до капітуляції": розвідник, який вивозив Цемаха, вказав на тривожний нюанс

1.2т Читати матеріал російською

Видача Росії терориста "ДНР", підозрюваного в катастрофі рейсу МН17 Володимира Цемаха і розведення військ на Донбасі можуть стати кроками України на шляху капітуляції до перед Кремлем.

Таку думку висловив в ефірі програми "Свобода слова" командир підрозділу Олександр Старина, розвідник, який брав участь у спецоперації із захоплення бойовика "ДНР" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Розумієте, є такий момент, кажуть про ціну, яка заплачена за його виведення. Загинув мій товариш бойовий, з яким ми з 14-го кожен день служили. Інший товариш отримав травму. Питання навіть не в тому, що була заплачена така ціна. ми знаємо, заради чого ми знаходимося тут. Ми знаємо, що з нами може трапитися в будь-який момент. Суть не в цьому була для нас усіх. Ми бачимо, що тут відбувається в районі це розведення військ. Бачимо видачу Цемаха, це все ланки одного ланцюга, які ведуть, на жаль, не просто до миру, а як було вже сказано, до капітуляції. І ось це дійсно нас дуже сильно хвилює", – пояснив розвідник у відповідь на питання, чи зачепило його звільнення Цемаха.

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Розвідник зробив тривожну заяву з видачі Цемаху

Розвідник зробив тривожну заяву з видачі Цемаху

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, який коментував слова Старини, запевнив, що Цемах постав перед слідством і його звільнення не приведе до озвучених наслідків.

"Мені здається, сьогодні президент кілька разів, на різних майданчиках повторив, що ми не будемо здавати ні території, ні людей і що, цитуючи пана Клімкіна, розуміння цих процесів у правильному порядку для України, в межах інтересів України, у президента. Щодо Цемаха, то з ним були проведені слідчі дії, я розумію, що це морально, психологічно, можливо для когось була важка ситуація, що його обміняли. Але всі необхідні слідчі дії були проведені з ним, з боку наших партнерів теж", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доправлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецпризначенці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.

  • 30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

  • 3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.

  • У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.

  • 5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

  • Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.

  • Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

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Особа
Володимир Цемах
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
неужели Зе имея такую поддержку и шансы к переменам тупо решится на сдачу Украины...?! не дай Бог...хотя он же не политик а к власти пришел просто "играючись"...
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