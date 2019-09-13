"Йдемо до капітуляції": розвідник, який вивозив Цемаха, вказав на тривожний нюанс

Видача Росії терориста "ДНР", підозрюваного в катастрофі рейсу МН17 Володимира Цемаха і розведення військ на Донбасі можуть стати кроками України на шляху капітуляції до перед Кремлем.

Таку думку висловив в ефірі програми "Свобода слова" командир підрозділу Олександр Старина, розвідник, який брав участь у спецоперації із захоплення бойовика "ДНР" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Розумієте, є такий момент, кажуть про ціну, яка заплачена за його виведення. Загинув мій товариш бойовий, з яким ми з 14-го кожен день служили. Інший товариш отримав травму. Питання навіть не в тому, що була заплачена така ціна. ми знаємо, заради чого ми знаходимося тут. Ми знаємо, що з нами може трапитися в будь-який момент. Суть не в цьому була для нас усіх. Ми бачимо, що тут відбувається в районі – це розведення військ. Бачимо видачу Цемаха, це все ланки одного ланцюга, які ведуть, на жаль, не просто до миру, а як було вже сказано, до капітуляції. І ось це дійсно нас дуже сильно хвилює", – пояснив розвідник у відповідь на питання, чи зачепило його звільнення Цемаха.

Розвідник зробив тривожну заяву з видачі Цемаху

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, який коментував слова Старини, запевнив, що Цемах постав перед слідством і його звільнення не приведе до озвучених наслідків.

"Мені здається, сьогодні президент кілька разів, на різних майданчиках повторив, що ми не будемо здавати ні території, ні людей і що, цитуючи пана Клімкіна, розуміння цих процесів у правильному порядку для України, в межах інтересів України, у президента. Щодо Цемаха, то з ним були проведені слідчі дії, я розумію, що це морально, психологічно, можливо для когось була важка ситуація, що його обміняли. Але всі необхідні слідчі дії були проведені з ним, з боку наших партнерів теж", – заявив він.

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