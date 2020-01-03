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3 січня • оновлено в 16:51
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Йде зима: синоптикиня пообіцяла мороз і сніг на Різдво в Україні

1.3т
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На Святвечір (6 січня) в Україні очікується морозна погода. А вже на Різдво, 7 січня, почне падати сніг і мокрий сніг.

Опади вкриють всю територію країни за винятком південних областей, написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

Різдво

Різдво

"Событие"

"На Святвечір і Різдво – невеликий та помірний морозець, сніг і мокрий сніг більш ймовірний 7 січня всюди, крім південної частини України. Теплий грудень міцно тисне руку січня також явно зависокою температурою повітря", – написала вона.

Нагадаємо, що на 4 і 5 січня Діденко спрогнозувала для більшості регіонів України мокрий сніг із дощем і морозні ночі.

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Чи варто чекати снігу на Різдво: синоптик дав прогноз погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Україні може встановитися справжня зимова погода – похолодає до 20 градусів морозу.

А в Українському інституті метеорології припустили, що в Україні у 2020 році очікується затяжна весна й коротке літо. Осінь через це настане раніше, ніж треба.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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