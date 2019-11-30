Йде зима: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

У суботу, 30 листопада, в Україні очікуються дощі подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, відзначаючи, що з Західної Європи йдуть холодні повітряні маси.

За прогнозом синоптиків вітер буде переважно західний, 7-12 м/с, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 м/с.

Середня температура в Україні протягом доби коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Найтепліше буде в південних регіонах, там повітря прогріється до + 10 + 12.

У Києві в сьогодні очікується місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний 7-12 м/с, температура протягом доби буде +1+3.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, що погода в перший тиждень грудня на всій території України буде нестійкою.

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