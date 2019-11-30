Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Йде зима: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

22.2т
Читати матеріал російською

У суботу, 30 листопада, в Україні очікуються дощі подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, відзначаючи, що з Західної Європи йдуть холодні повітряні маси.

За прогнозом синоптиків вітер буде переважно західний, 7-12 м/с, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 м/с.

Новини
Осінь розпрощається з Україною: прогноз погоди на 30 листопада від ObozTV

Середня температура в Україні протягом доби коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Найтепліше буде в південних регіонах, там повітря прогріється до + 10 + 12.

У Києві в сьогодні очікується місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний 7-12 м/с, температура протягом доби буде +1+3.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, що погода в перший тиждень грудня на всій території України буде нестійкою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
5
Смішно
15
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Прекрасный климат у уkров, правда? Ещё и из-за него постоянная драчка за эту территорию. Вот почему русские не бояться китайцев? А патамушта на севере Китая их нет! Не живут. Им там, пля, холодно! А это южная граница России!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"синоптики предупредили о резком похолодании" - точно синоптики? Может Нафтогаз?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги