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9 жовтня • оновлено в 05:25
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Йде велике потепління: синоптики озвучили прогноз

12.9т Читати матеріал російською

Заморозки в Україні припиняться 8 жовтня, остання холодна ніч буде з вівторка на середу, з 8 на 9 жовтня.

"Буде ще одна холодна ніч, заморозків уже не буде, а потім до кінця тижня відбудеться підвищення температури повітря", – розповів OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його словами, найближчими днями в Україні очікується істотне потепління, а у "довгі вихідні" з 12 по 14 жовтня настане справжнє "бабине літо".

Тільки один день тижня буде дощовим

Тільки один день тижня буде дощовим

Як пояснив синоптик, практично весь тиждень пройде без опадів. Дощовим може бути тільки один день – п'ятниця, 11 жовтня, але "дощі будуть невеликі", – уточнили в Гідрометцентрі.

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Ще два "бабиних літа": синоптик пообіцяв істотне потепління в Україні

Водночас синоптик зауважив: похолодання і заморозки, викликані "вторгненням холодних повітряних мас" – "це природні процеси для цього періоду", пов'язані з "перебудовою атмосферних процесів на осінні". "Нічого незвичайного, все передбачувано і очікувано", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Гідрометцентрі назвали дати настання в Україні "бабиного літа", коли температура повітря вдень може досягати 23 градусів вище нуля.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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