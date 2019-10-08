Йде велике потепління: синоптики озвучили прогноз

Заморозки в Україні припиняться 8 жовтня, остання холодна ніч буде з вівторка на середу, з 8 на 9 жовтня.

"Буде ще одна холодна ніч, заморозків уже не буде, а потім до кінця тижня відбудеться підвищення температури повітря", – розповів OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його словами, найближчими днями в Україні очікується істотне потепління, а у "довгі вихідні" з 12 по 14 жовтня настане справжнє "бабине літо".

Тільки один день тижня буде дощовим

Як пояснив синоптик, практично весь тиждень пройде без опадів. Дощовим може бути тільки один день – п'ятниця, 11 жовтня, але "дощі будуть невеликі", – уточнили в Гідрометцентрі.

Водночас синоптик зауважив: похолодання і заморозки, викликані "вторгненням холодних повітряних мас" – "це природні процеси для цього періоду", пов'язані з "перебудовою атмосферних процесів на осінні". "Нічого незвичайного, все передбачувано і очікувано", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Гідрометцентрі назвали дати настання в Україні "бабиного літа", коли температура повітря вдень може досягати 23 градусів вище нуля.

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