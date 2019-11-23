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23 листопада • оновлено в 21:48
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Йде тепло: синоптики здивували прогнозом на останній тиждень осені

3.7т
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Аномально тепла осінь в Україні підійшла до кінця і початок нового тижня буде сухим і холодним, але вже до середини потеплішає і заллє дощами.

Як свідчать дані "Укргідрометцентру", опадів найближчими днями майже не очікується.

Так, синоптики попередили, що у неділю, 24 листопада, дощ із мокрим снігом імовірний за всій західній частині України. Температура вдень, 3-5 градусів тепла, за Закарпатті - +10+12, вночі - -1-3.

Новини
Холодно і без снігу: прогноз погоди в Україні на 24 листопада від ObozTV

Погода на останній тиждень листопада

Погода на останній тиждень листопада

PMG

Прогноз на 24 листопада

Прогноз на 24 листопада

Укргідрометцентр

На півночі температура повітря очікується від 0 до 3 градусів тепла, вночі -1-9. Опадів не очікується.

На сході України температура повітря буде в межах -1+2 градуси, а вночі -10-12 градусів.

На півдні температура становитиме 0+4 градуси, а вночі – -3-6. опадів також не очікується.

У понеділок, 25 листопада, температура повітря в регіонах залишиться на рівні неділі. Опадів не очікується по всій території України.

Прогноз на 25 листопада

Прогноз на 25 листопада

Укргідрометцентр

У вівторок, 26 листопада, у регіонах буде сухо, очікується плюсова температура, вночі – заморозки до -4 градусів.

Прогноз на 26 листопада

Прогноз на 26 листопада

Укргідрометцентр

У середу, 27 листопада, в Україні очікуються опади. Зокрема, дощ із мокрим снігом очікується у східних регіонах, на півдні – дощі. На решті території буде хмарно без опадів. Найтепліше в цей день буде на півдні: Одеській, Миколаївській, Херсонській областях – +5+7 градусів, в АР Крим - +10+12. Найхолодніше буде на сході – +2+4 градуси.

Прогноз на 27 листопада

Прогноз на 27 листопада

Укргідрометцентр

У четвер же, 28 листопада, по всій території очікується підвищення температури повітря: +4+6 на сході, +6+8 на заході, +3+5 на півночі та +8+10 на півдні країни. У всіх регіонах – дощ.

Прогноз на 28 листопада

Прогноз на 28 листопада

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди до кінця листопада.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Тег
погода
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