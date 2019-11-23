Йде тепло: синоптики здивували прогнозом на останній тиждень осені

Аномально тепла осінь в Україні підійшла до кінця і початок нового тижня буде сухим і холодним, але вже до середини потеплішає і заллє дощами.

Як свідчать дані "Укргідрометцентру", опадів найближчими днями майже не очікується.

Так, синоптики попередили, що у неділю, 24 листопада, дощ із мокрим снігом імовірний за всій західній частині України. Температура вдень, 3-5 градусів тепла, за Закарпатті - +10+12, вночі - -1-3.

Погода на останній тиждень листопада PMG

Прогноз на 24 листопада Укргідрометцентр

На півночі температура повітря очікується від 0 до 3 градусів тепла, вночі -1-9. Опадів не очікується.

На сході України температура повітря буде в межах -1+2 градуси, а вночі -10-12 градусів.

На півдні температура становитиме 0+4 градуси, а вночі – -3-6. опадів також не очікується.

У понеділок, 25 листопада, температура повітря в регіонах залишиться на рівні неділі. Опадів не очікується по всій території України.

Прогноз на 25 листопада Укргідрометцентр

У вівторок, 26 листопада, у регіонах буде сухо, очікується плюсова температура, вночі – заморозки до -4 градусів.

Прогноз на 26 листопада Укргідрометцентр

У середу, 27 листопада, в Україні очікуються опади. Зокрема, дощ із мокрим снігом очікується у східних регіонах, на півдні – дощі. На решті території буде хмарно без опадів. Найтепліше в цей день буде на півдні: Одеській, Миколаївській, Херсонській областях – +5+7 градусів, в АР Крим - +10+12. Найхолодніше буде на сході – +2+4 градуси.

Прогноз на 27 листопада Укргідрометцентр

У четвер же, 28 листопада, по всій території очікується підвищення температури повітря: +4+6 на сході, +6+8 на заході, +3+5 на півночі та +8+10 на півдні країни. У всіх регіонах – дощ.

Прогноз на 28 листопада Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди до кінця листопада.

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