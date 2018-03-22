Йде потепління: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У четвер, 22 березня, в Україні очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря почне поступово підвищуватися і вже з понеділка перейде в відчутний "плюс".

В Укргідрометцентрі повідомили, що найтепліше в четвер буде на півдні країни, найхолодніше - на заході України.

Так в західних регіонах після нічних -13 температура повітря підніметься до +2 градусів. У центрі і на сході також до +2, а на півдні - до +5 градусів.

У Києві в четвер до +1, без опадів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що в Україні відступає циклон, який приніс морози і сніг.