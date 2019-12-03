Йде потепління: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

В Україні в середу, 4 грудня, припиняться снігопади, а на зміну атмосферним фронтам прийде антициклон Sarena.

"У більшості областей України опади малоймовірні, лише в другій половині дня і ввечері мокрий сніг можливий на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівській та Київській областях", – повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

Вона додала, що українцям варто очікувати поривчастого вітру із заходу.

"Температура повітря найближчої ночі 0...-5°, завтра вдень в Україні -3...+2°. На дорогах – слизько, особливо вранці й увечері", – уточнила Діденко.

У Києві середа буде прохолодною, вночі -2...-4°, вдень приблизно 0°. Протягом дня опадів не передбачається.

До кінця тижня в Україні очікується потепління, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну в ніч з 2 на 3 грудня завалило снігом. Погодна ситуація погіршуватиметься вдень 3 грудня: в низці областей очікується сильний вітер і снігопади з ожеледицею.

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