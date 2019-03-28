Йде потепління: синоптик уточнила прогноз по Україні

В Україні найближчої ночі, 29 березня, температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, місцями буде ожеледиця.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, удень почнеться потепління із заходу, там очікуються +9... +13 градусів, на решті території +5... +9 градусів, в Одеській області до +9... +11 градусів.

"Опадів в Україні не передбачається. Антициклон Irmelin виштовхнуть усі дощі й сніги на околиці континенту", — додала вона.

У Києві 29 березня буде сухо і помірно тепло, вдень +7... +9 градусів. Але найближчої ночі в столиці ще холодно, 0-2 градуси морозу.

За прогнозом Діденко, в суботу-неділю очікується значне потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними кліматологів, через аномальні погодні зміни в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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