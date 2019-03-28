|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Йде потепління: синоптик уточнила прогноз по Україні

973Читати матеріал російською

В Україні найближчої ночі, 29 березня, температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, місцями буде ожеледиця.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, удень почнеться потепління із заходу, там очікуються +9... +13 градусів, на решті території +5... +9 градусів, в Одеській області до +9... +11 градусів.

"Опадів в Україні не передбачається. Антициклон Irmelin виштовхнуть усі дощі й сніги на околиці континенту", — додала вона.

Йде потепління: синоптик уточнила прогноз по Україні

У Києві 29 березня буде сухо і помірно тепло, вдень +7... +9 градусів. Але найближчої ночі в столиці ще холодно, 0-2 градуси морозу.

Новини
Україну спіткають магнітні бурі: як врятуватися

За прогнозом Діденко, в суботу-неділю очікується значне потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними кліматологів, через аномальні погодні зміни в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки