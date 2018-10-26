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Йде потепління: озвучено прогноз погоди в Україні

194.7тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 26 жовтня, в Україні у більшості регіонів очікується волога погода, температура повітря +7... + 9 градусів.

У той же час, за даними Укргідрометцентру, в декількох областях настане потепління, а також припиняться опади.

Так, удень опадів не передбачається у Хмельницькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській областях, а також у Криму. Повітря у цих регіонах прогріється до +10... +15.

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На решті території країни можливі дощі. На заході — до +10... +12. У північних і східних областях +6... +9 градусів.

У Києві 26 жовтня можливі опади. Температура повітря +7... +9.

Нагадаємо, що в Україні з північного заходу Європи прийшов активний циклон під назвою Siglinde.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповіла, що в Україні 26 жовтня прогнозується "перехідна" погода — від холодного циклону до теплої повітряної маси.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Об'єкт
Укргідрометцентр
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