Йде похолодання: стала відома погода на День Незалежності

На День Незалежності 24 серпня в Україні буде сонячна суха погода. При цьому протягом поточного тижня в більшості областей очікується похолодання.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, 20-21 серпня на заході і півночі України утримається висока ймовірність дощів і гроз.

"Температура повітря в цих регіонах очікується комфортною, +25 +29 градусів. У південній частині, на сході і в більшості центральних областей України погода буде спекотною, протягом дня +29 +34 градуси", - написала вона.

За інформацією синоптика, 22 серпня в більшості областей України внаслідок переміщення холодної повітряної маси з півночі Європи передбачається відчутне зниження температури повітря.

"Наприклад, в Києві, Вишневому, Львові днем ​​ймовірно близько +20 +23 градусів... У Києві перша половина тижня ще залишиться з ймовірністю локальних короткочасних дощів і гроз", - зазначила вона.

Діденко зазначила, що в святкові дні, 23-24 серпня, столиця порадує сонячної сухою погодою. Температура повітря коливатиметься близько +26 +28 градусів, лише 22 серпня очікується короткочасне похолодання до +21 +23 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на понеділок, 20 серпня.