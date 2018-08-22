Йде похолодання: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У середу, 22 серпня, в Україну прийде перше незначне похолодання після усталеної спеки.

Опадів в цей день не передбачається, вітер буде північно-східним, 3-8 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Прохолода 22 серпня прийде на північ і захід країни.

Так в західних регіонах температура повітря складе +22+25 градусів, на півночі країни буде +22+24. У центрі очікується 24-26 градусів тепла. На сході України повітря прогріється до +28. На півдні країни - до +31 градуса.

У Києві в цей день без опадів. Температура повітря складе +23+25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди до вересня в Україні.