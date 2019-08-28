Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Йде холодний фронт, але буде спекотно: синоптик дала суперечливий прогноз до кінця літа

649 Читати матеріал російською

Холодний атмосферний фронт 29 серпня торкнеться північно-східній частині України.

Як написала в Facebook синоптик Наталія Діденко, ніяких дощів це не принесе, і в четвер скрізь буде сухо і сонячно.

Північ і схід України відчують цей порив свіжого повітря - стовпчики термометрів опустяться до +22... +26 градусів, а іноді в Сумській і Харківській навіть і до +20 градусів.

Очікується сонячна погода

Очікується сонячна погода

Новини
Сонце і до +32: з'явився свіжий прогноз погоди по Україні на середу

У центральних областях - Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська і Дніпропетровська - очікується +25... +28 градусів.

На півдні і заході України буде тепліше - протягом дня +28... +32 градуси, а дощів, як не було, так і не буде.

У Києві 29 серпня трохи посвіжішає, однак буде комфортно: найближчої ночі +14... +17 градусів, вдень четверга +23... +25 градусів.

"На вихідних, на межі літа та осені, 31 серпня -1 вересня, температура повітря підвищиться знову до спеки практично скрізь в Україні. За попередніми прогнозами перший дощ замаячіє нам 7 вересня, тільки в наступну, не найближчу, суботу!" - попередила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця тижня буде переважати суха малохмарна повітряна маса.

Осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Погода" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода Погода в Києві Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...