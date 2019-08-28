Йде холодний фронт, але буде спекотно: синоптик дала суперечливий прогноз до кінця літа

Холодний атмосферний фронт 29 серпня торкнеться північно-східній частині України.

Як написала в Facebook синоптик Наталія Діденко, ніяких дощів це не принесе, і в четвер скрізь буде сухо і сонячно.

Північ і схід України відчують цей порив свіжого повітря - стовпчики термометрів опустяться до +22... +26 градусів, а іноді в Сумській і Харківській навіть і до +20 градусів.

Очікується сонячна погода

У центральних областях - Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська і Дніпропетровська - очікується +25... +28 градусів.

На півдні і заході України буде тепліше - протягом дня +28... +32 градуси, а дощів, як не було, так і не буде.

У Києві 29 серпня трохи посвіжішає, однак буде комфортно: найближчої ночі +14... +17 градусів, вдень четверга +23... +25 градусів.

"На вихідних, на межі літа та осені, 31 серпня -1 вересня, температура повітря підвищиться знову до спеки практично скрізь в Україні. За попередніми прогнозами перший дощ замаячіє нам 7 вересня, тільки в наступну, не найближчу, суботу!" - попередила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця тижня буде переважати суха малохмарна повітряна маса.

Осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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