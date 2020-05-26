Парадоксально, но карантин не только закрыл границы, а и тем самым объединил мир. Люди переживали общий опыт карантина, делились своими особенностями жизни в нем, становясь ближе. Мы закрылись дома, но встретились в интернете, где пропадают физические расстояния и государственные границы.

Один из трендов, который породил карантин, – учеба онлайн. И взрослые, и дети занимаются по видеосвязи, открыв главное преимущество – удобство мгновенного виртуального перемещения.

Мы десять лет занимаемся преподаванием английского онлайн с помощью современных онлайн-технологий, став продуктовой IT-компанией. Но даже мы в нашей школе, которая делает ставку на образовательные технологии EdTech, должны признать, что главным для изучения языка, кроме мотивации изучающего язык, является преподаватель и его совместимость со студентом. Лишь 3% людей могут выучить язык без преподавателя. 97% в тот либо иной момент нужен тренер по английскому.

И вот теперь вы можете заниматься с носителем языка, который приходит на урок не из Украины, а, например, из США. Так как одна из тенденций нового объединенного мира – изучение английского языка онлайн с носителем языка.

Из опыта нашей онлайн-школы я знаю, что для некоторых студентов занятия с иностранным преподавателем становится новым этапом в жизни, любимым хобби. Но, как мы узнали за годы работы, у иностранцев есть как плюсы, так и минусы.

Начнем с положительных сторон, которые и сделали носителей такими желанными преподавателями.

Плюсы англоязычных преподавателей

Во-первых, англоязычный преподаватель дает чистый эталон живой речи, которая должна быть привита студенту, чтобы он знал, как на самом деле говорят иностранцы.

Так, занятия с носителем – это отличная тренировка понимать речь на слух, ведь он говорит со студентом, как и с другими носителями. Ни под каким предлогом он не сможет перейти с вами на родной язык. Поначалу сложно понимать – но потом вы привыкаете. А также это хорошая разговорная практика для самого студента, так как у него нет шансов сказать что-то на родном языке. Когда у студента нет выхода и запасного пути, он находится в жестких рамках говорить здесь и сейчас – сознание начинает работать немножко по-другому и быстро адаптируется. А с локальным преподавателем всегда есть соблазн перейти на родной язык – все любят немного расслабиться.

Еще плюс – вы учите актуальные слова и фразы, те, что звучат в реальной жизни, без неестественных конструкций.

Второй момент: носитель – это пример другой культуры и менталитета, что вызывает неподдельный интерес. Личное общение подсознательно связывает студента с новым обществом, его культурой, психологически помогая принять ее.

В то же время и для преподавателя студент – это тоже представитель другой культуры. Им тоже интересно получить новые знания и опыт общения с людьми из нашей части света, или даже самим выучить несколько слов из другого языка.

Третий плюс – носитель может дать практические советы по жизни за границей, например, по поводу трудоустройства. У нас был интересный пример с одним американцем, который преподает английский в сфере IT, по ходу давая советы по трудоустройству. В результате 5 людям из тех, кого он "натаскивал" по английскому по продукт-менеджменту, он еще и помог найти работу.

Плюсы однозначны, ну а какие минусы?

Минусы англоязычных преподавателей

Первый минус – почти на все вопросы по языку носители не дают объяснений. Поэтому, если вы любите вникать и расспрашивать, вас будет ждать разочарование. И как бы вы не хотели объяснений – на все вопросы, скорее всего, получите ответ "просто мы так говорим".

Нейтивам тяжело оперировать правилами грамматики, объяснениями, так как они сами, в отличии от тех, кто учил английский как иностранный, не проходили через многолетний опыт изучения всех правил. Их чувства можно понять, встав на их место. Представьте зеркальную ситуацию - иностранец спрашивает вас: "Напомните, пожалуйста, какое окончание всегда пишется у существительных в предложном падеже второго склонения?" Скорее всего, вы предложите ему не морочить друг другу голову и просто запомнить, что "окно", но "в окне". Или, к примеру, если б американец попросил вас научить произносить букву "р" без англоязычного акцента – как бы вы ответили?..

В целом же, культура английского языка – это четкость и структурированность. Есть конкретная ситуация, и в этой ситуации есть речевая модель, есть набор слов. И носители не отвлекаются на детали.

К минусам можно отнести и то, что носители не спешат исправлять ваши ошибки. Они очень лояльны к студентам – ценят, что человек прикладывает такие большие усилия, чтобы выучить их родной язык. У них нет привычки исправлять, так как, в отличии от наших преподавателей, их самих не учили через систему исправления ошибок. Поэтому носитель просто помогает учить как ассистент и не понимает необходимость указывать на ошибки. Но многих студентов это не устраивает, так как они привыкли к строгости наших преподавателей – им хочется, чтобы их исправляли.

Хотя для тех, у кого еще со школы не зажила рана от вины и разочарования из-за вечных ошибок в английском, такое легкое отношение носителей звучит как плюс. Но все же со временем все студенты сами понимают, что если их не исправлять, то сами по себе они правильно не заговорят.

Мы советуем нашим студентам записывать себя на диктофон – когда говорите или даже просто читаете. Вы можете стесняться, краснеть, но периодически потрудитесь посмотреть на себя со стороны, чтобы понять, что не так.

Один из главный минусов – занимаясь с носителем, у вас всегда будет психологическая дистанция большая, в сравнении с преподавателем, с которым вы говорите на родном языке. Уходит больше времени на то, чтобы найти общие точки соприкосновения, чтобы было легко и понятно. Лучший моральный контакт дает студенту чувство доверия и возможность поделиться страхами с преподавателем по поводу языка – что получается, а что нет. Иностранцу так открыть душу сложнее.

Ну и последнее по очереди, но не по значению – это стоимость занятия, которая почти в два раза больше, чем с местным преподавателем.

"Подводные камни"

Рассмотрев плюсы и минусы, взглянем и на не очевидные моменты.

Занимаясь с носителем языка, помните, что они в целом более серьезно относятся к исполнениям договоренностей. Нужно перестроиться на такое отношение и, например, не пропускать уроки просто так. Были случаи, когда желание позаниматься под вино не находило понимания у британского преподавателя.

Еще один совет – семь раз подумать, прежде чем один раз пошутить про другую культуру, религию или цвет кожи. Бывали неприятные случаи, когда студенты вели себя очень невоспитанно.

Если вы искали носителя самостоятельно, уточните, есть ли у него сертификат, который подтверждает его квалификацию как преподавателя.

Когда носитель языка "заходит"

Как итог скажу, что я бы точно на все 100% рекомендовал вам попробовать занятие с носителем, если у вас уже есть достаточно высокий уровень и беглая речь, когда вы уже строите мысли в голове на английском языке – для вас будет интересно работать с носителем. Минимальный уровень, с которого можно начинать, – это Intermediate, в крайнем случае Pre-Intermediate. Но чем ниже ваш уровень, тем больше вероятности, что вы будете мучать себя и своего учителя, как те два прохожих, объясняющихся на пальцах.

Так же советую брать англоязычных преподавателей, когда у вас есть задача работать с иностранными партнерами либо переехать за границу. Или когда студент собирается учиться в другой стране и нужно готовиться к прохождению теста IELTS, где есть разговорная часть, которая сдается носителю.

В конце-концов, советую всем, кто находится на уровне Intermediate, хотя бы раз в жизни попробовать некоторое количество занятий с носителем, чтобы понять, каково это. Можно даже взять один урок, просто чтобы иметь представление.

Главное правило – чтобы процесс урока был комфортным, когда тебе удобно и легко общаться с человеком, который преподает язык, тогда будет результат. Если ты будешь переступать через себя – он будет хуже.

Кстати, ребенок с 10-ти лет, если у него уже есть знание языка, также может заниматься с носителем. Хотя у нас были курьезные случаи, когда мамы сажали перед монитором двухлетнего малыша и просили иностранного преподавателя просто говорить, чтоб ребенок привыкал к языку.

Ради объективности скажу – среди наших преподавателей языка чаще встречаются энтузиасты обучения и звездные учителя. В отличие от многих носителей они больше сил вложили в изучение языка, а его преподавание - стало делом всей жизни. Поэтому отличный прогресс вы можете достичь и с локальным местным преподавателем, который будет подзаряжать вас энергией. Ведь главный лайфхак – это вера в себя и свою цель.